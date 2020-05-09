السعودية اليوم / الأرجنتين تمدد تدابير الحجر الصحي في العاصمة بوينس أيرس



بوينس أيرس 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

قال الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز امس الجمعة إنه سيتم مد حجر صحي يغطي العاصمة بوينس أيرس ولكن سيتم تخفيف القيود في باقي أنحاء البلاد والتي تهدف إلى منع انتشار فيروس

وبدأ العزل الصحي العام في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا الجنوبية في 20 مارس وسيتم تمديده في العاصمة حتى 24 مايو أيار.

وسجلت الأرجنتين حتى يوم الجمعة 5611 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و293 حالة وفاة.

// انتهى //

07:14ت م

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بوينس أيرس 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسقال الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز امس الجمعة إنه سيتم مد حجر صحي يغطي العاصمة بوينس أيرس ولكن سيتم تخفيف القيود في باقي أنحاء البلاد والتي تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا وبدأ العزل الصحي العام في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا الجنوبية في 20 مارس وسيتم تمديده في العاصمة حتى 24 مايو أيار.وسجلت الأرجنتين حتى يوم الجمعة 5611 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و293 حالة وفاة.// انتهى //07:14ت م0004

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