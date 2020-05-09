بسم الله الرحمن الرحيم
السبت 1441/9/16 هـ الموافق 2020/05/09 م واس
وكالة الأنباء السعودية تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليوم
السبت 16 رمضان 1441 هـ الموافق 9 مايو 2020 م واس
06:15ت م
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www.spa.gov.sa/2084168
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