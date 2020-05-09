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حالة الطقس المتوقعة في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا السبت، 09/أيار/2020.

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وقال الهيئة: بمشيئة الله تعالى، سماًء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة و فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومه، الرياض) ورياح سطحية على مناطق ( تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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