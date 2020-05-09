شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا السبت، 09/أيار/2020.

Advertisements وقال الهيئة: بمشيئة الله تعالى، سماًء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة و فرصة لهطول أمطار رعدية على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، حفر الباطن، القيصومه، الرياض) ورياح سطحية على مناطق ( تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ).

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