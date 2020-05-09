شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تشرُف بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب يومياً والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 تَشرُف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب وتبخير الكعبة المطهرة بأفخر وأجود أنواع الطيب، تعظيماً وإجلالاً لبيت الله الحرام وللكعبة الشريفة.

ويتم بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تبخير مصليات المسجد الحرام على مدار الساعة وفي أوقات مختلفة، كما يتم تطييب الحجر الأسود والملتزم بدهن العود الفاخر خمس مرات يومياً، بالإضافة إلى تطييب كسوة الكعبة المشرفة.

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