الملك سلمان وترامب يؤكدان قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية

السبت 9 مايو 2020

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مجددا، الجمعة، قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية، وفق البيت الأبيض.



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وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان، إن "الزعيمين اتفقا خلال اتصال هاتفي على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وجددا تأكيد قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية".

وأضاف أن "ترامب والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ناقشا أيضا قضايا هامة أخرى إقليمية وذات اهتمام مشترك وتعاونهما كقائدين لمجموعتي السبع والعشرين على التوالي".