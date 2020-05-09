شكرا لمتابعة خبر عن إعلامية سورية تخالف تعليمات المملكة بإعلانها عن جمع تبرعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهرت إعلامية سورية الجنسية في مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع " سناب شات " ،لجمع التبرعات لصالح أحد الجمعيات الخيرية.

وأثار المقطع استنكار متداوليه، لما يتضمنه من مخالفة جمع تبرعات بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وطالب متداولو المقطع، الجهات المختصة بالتدخل، لمحاسبة الإعلامية على تلك المخالفة، حيث تمنع الدولة جمع التبرعات بصفة شخصية من غير منصاتها الرسمية.

ويعتبر جمع التبرعات بدون ترخيص من الجهات المختصة عملا مخالفا للأنظمة المرعية بالمملكة، منها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ويتم إبعاد أي وافد يثبت تورطه في جمع التبرعات بأي وسيلة، أو الإعلان والدعوة إليه.