شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة..مكافأة غير متوقعة من أمير عسير لمصور مقطع سوق المواشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

على خلفية توثيق مواطن لازدحام سوق المواشي بمحايل قبل أسبوعين، لم يكتفِ الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، بشكر الشاب المصور، بل قرر مكافأته.

وكافأ الأمير تركي، الشاب بإشراكه مؤخرًا في يوم عمل كامل معه بمكتبه بالإمارة، رغم مخالفة الشاب بنشر المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم اتباع الطرق النظامية للإبلاغ عن تلك الملاحظة.

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وكان الأمير قد قدَّر صِغَر سِن الشاب، وحُسن نيته، بعد أن ثبت له أنه لم يقصد التشويش على عمل الأجهزة الحكومية، ولا الانتقاص من الجهود التي تبذلها الأمانة وبلدياتها بالمنطقة.