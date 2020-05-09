شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول مصري يفضح فبركة " الجزيرة " لمقطع سحل مقيم بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):فضح مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج علي عويس، فبركة قناة الجزيرة القطرية، لمقطع فيديو، زعمت من خلاله أن الشرطة بالمملكة اعتدت بالضرب على مقيم مصري.
وأكد عويس أن المقطع " مفبرك " وغير صحيح تماما، والمقصود بذلك إشعال الفتنة، موضحًا أن المقيم يعمل حلاق بصالون حلاقة بحي الإسكان بجدة.
وأشار إلى أنه خرج عبر فيديو، يدعو للذهاب إلى السفارة والتظاهر أمامها، وعلى الفور ألقت قوات الأمن القبض عليه هو وزميله وجار التحقيق معهما، دون أي إيذاء لفظي أو بدني من الشرطة.
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