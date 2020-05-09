بالصور..وضع اللمسات الأخيرة لمستشفى " كورونا " الميداني بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحه اللواء الدكتور ياسر بابعير، أمس الجمعة، موقع المستشفى الميداني المتنقل بحي كدي بمكة المكرمة، والمعد لتنويم حالات الإصابة بكورونا. تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحه اللواء الدكتور ياسر بابعير، أمس الجمعة، موقع المستشفى الميداني المتنقل بحي كدي بمكة المكرمة، والمعد لتنويم حالات الإصابة بكورونا. وتم تجهيز المستشفى بسعة 100 سرير، ويحوي على مختبر، وصيدلية، وأشعة رقمية مرتبطة تقنياً بجميع المستشفيات، بالإضافة إلى غرف عمليات مجهزة، وتموين طبي. Advertisements

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