ضبط 46 متسولاً من جنسيات متعددة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة في مكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 46 ) متسولاً من جنسيات متعددة، وفي أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة. صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة في مكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 46 ) متسولاً من جنسيات متعددة، وفي أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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