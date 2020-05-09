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ضبط 46 متسولاً من جنسيات متعددة بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة في مكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 46 ) متسولاً من جنسيات متعددة، وفي أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
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