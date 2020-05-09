شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فارس البشيري يبدأ حلقة الليلة بـ" اليوجا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): بدأ فارس البشيري مقدم حلقة الليلة بـ" اليوجا "، مما أثار إعجاب المشاهدين الذين أثنوا على طريقته في تقديم البرنامج. بدأ فارس البشيري مقدم حلقة الليلة بـ" اليوجا "، مما أثار إعجاب المشاهدين الذين أثنوا على طريقته في تقديم البرنامج. وقال البشيري خلال برنامج " المعزب ":" أشعر بالاسترخاء والإيجابية، تحسب ليا إني امدحكم وأني معزب ". وأضاف البشيري:" كان عندي ظروف وأعتذر للمشاهدين عن حلقة الأمس وأعوضكم في حلقة اليوم ".

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