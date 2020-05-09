شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل عن حياة الراحل محمد النفيعي الذي حلم بوصول الشعر السعودي للعالمية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الإعلامي جابر القرني أن محمد النفيعي أحد أهم الصحفيين في الفترة من 1985-1997م، وكان شابا فاعلا مؤثرا وأحد فرسان الحداثة في شعر التفعيلة والشعر العمودي، وكان صحفيا متميزا، ولكن مشاغباته الصحفية كانت كثيرة جدا.

ومن جانبه، قال الشاعر الحميدي الثقفي خلال حواره في برنامج الراحل إن علاقته بالراحل بدأت في أواخر الثمانينات الميلادية، وجمع بينهما الاهتمام بحقل الأدب الشعبي والقصيدة العامية الحديثة، واستغرقهما حلم الوصول بالشعر السعودي للعالمية، وكانا يتحدثان عن تحويل القصيدة العامية إلى قصيدة حديثة.

وعلى صعيد متصل، أبان الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، صديق الراحل، أن النفيعي كان من الشخصيات المثابرة، لم تأخذه مهنة التدريس، وظل محافظا على علاقته بالشعر والإعلام، وحيثما كان الشعر والأمسيات كان النفيعي متواجدا، في الكويت وفي أبها وغيرهما، ويشغل وقته بدراسة قصيدة أو إعداد أخرى.