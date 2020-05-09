شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط موقعًا مخالفًا به 117 ألف من المواد الغذائية بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): نجحت الفرق الرقابة في ضبط موقعاً غير مرخص في نجران‬، والذي كان يتم استغلاله بتخزين 117 ألف من المواد الغذائية بشكل مخالف. نجحت الفرق الرقابة في ضبط موقعاً غير مرخص في نجران‬، والذي كان يتم استغلاله بتخزين 117 ألف من المواد الغذائية بشكل مخالف. وباشرت الجهات المختصة الواقعة، وتم تسليم المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

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