اقتصادي / الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية يبحثان استئناف الاقتصاد



واشنطن 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واس

أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استئناف النشاط الاقتصادي في البلدين الذي توقف بسبب أزمة جائحة

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم إن ترامب وميركل ناقشا خلال الاتصال التطورات الإيجابية في مكافحة جائحة كورونا المستجد ( كوفيد - 19) وجهود الأبحاث وإعادة فتح الاقتصادين الأمريكي والألماني.

وأعرب ترامب عن شكره لميركل على استجابة ألمانيا القوية للجائحة، كما تطرق الجانبان لقضايا إقليمية وثنائية مهمة.

// انتهى //

03:24ت م

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واشنطن 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واسأعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استئناف النشاط الاقتصادي في البلدين الذي توقف بسبب أزمة جائحة كورونا وقال البيت الأبيض في بيان اليوم إن ترامب وميركل ناقشا خلال الاتصال التطورات الإيجابية في مكافحة جائحة كورونا المستجد ( كوفيد - 19) وجهود الأبحاث وإعادة فتح الاقتصادين الأمريكي والألماني.وأعرب ترامب عن شكره لميركل على استجابة ألمانيا القوية للجائحة، كما تطرق الجانبان لقضايا إقليمية وثنائية مهمة.// انتهى //03:24ت م0228

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