السعودية اليوم / شرطة القصيم: القبض على أربعة أشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة



بريدة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشأن ممارسة مقيم مهنة الحلاقة لأشخاصٍ في محل إقامتهم، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على

// انتهى //

02:56ت م

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بريدة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشأن ممارسة مقيم مهنة الحلاقة لأشخاصٍ في محل إقامتهم، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ، والمتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهم، وهم ( مقيمٌ من الجنسية الهندية، وثلاثة مواطنين، في العقد الثالث والرابع من العمر)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة .// انتهى //02:56ت م0224

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