السعودية | هذا ما يقوم به متطوعو الهلال الأحمر في المسجد الحرام

شكرا لقرائتكم هذا ما يقوم به متطوعو الهلال الأحمر في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقدم متطوعو هيئة الهلال الأحمر السعودي في المسجد الحرام الخدمات الطبية والإسعافات الأولية لمنسوبي شؤون الحرمين والعاملين في الحرم المكي الشريف، بعد أن أخذوا على عاتقهم تقديم كل ما يحتاجونه طبياً، وتقديم الخدمات الإسعافية الأولية كقياس الضغط والسكر ودرجات الحرارة.

وقالت مدير التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة هناء الشمراني قفي حديثه إلى العربية.نت إن تواجد الفرق الإسعافية المتمثلة في المتطوعين في المسجد الحرام خلال شهر رمضان يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تشهدها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأبانت: "هناك فرقتين يومياً داخل الحرم المكي الشريف، الفترة الأولى بجوار المكبرية، والفرقة الثانية بجوار موقع مصلى الرجال باب اجياد، حيث يقومون بأخذ المؤشرات الحيوية من ضغط وسكر وقياس درجة الحرارة.