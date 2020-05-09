، تنفيذا للتوجيهات الكريمة.. لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة المشاريع والشؤون الهندسية إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين.
وأكد " السديس " حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على استكمال كافة المشروعات المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما، وذكر أن ذلك لا يخفى على أحد والمشروعات العملاقة خير شاهد.
وتوجه الرئيس العام بخالص الدعاء لله -عز وجل- بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتعهما بالصحة والعافية، وجزاهما خير الجزاء نظير ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.
تنفيذا للتوجيهات الكريمة.. لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفينعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-09
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة المشاريع والشؤون الهندسية إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين.
وأكد " السديس " حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على استكمال كافة المشروعات المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما، وذكر أن ذلك لا يخفى على أحد والمشروعات العملاقة خير شاهد.
وتوجه الرئيس العام بخالص الدعاء لله -عز وجل- بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتعهما بالصحة والعافية، وجزاهما خير الجزاء نظير ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
03:27 AM
وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة المشاريع والشؤون الهندسية إنفاذاً للتوجيهات الكريمة بتكوين لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين.
وأكد " السديس " حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- على استكمال كافة المشروعات المتعلقة بالحرمين الشريفين، وتوفير كل سبل الراحة لقاصديهما، وذكر أن ذلك لا يخفى على أحد والمشروعات العملاقة خير شاهد.
وتوجه الرئيس العام بخالص الدعاء لله -عز وجل- بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ومتعهما بالصحة والعافية، وجزاهما خير الجزاء نظير ما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.
، تنفيذا للتوجيهات الكريمة.. لجان ميدانية لاستكمال المشروعات بالحرمين الشريفين ،
المصدر : الخليج 365
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