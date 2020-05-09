ضبط 46 متسولًا من جنسيات متعددة في أحياء الرياض

ضبطت شرطة منطقة الرياض 46 متسولًا من جنسيات متعددة، في أحياء متفرقة من العاصمة، ضمن جهود الأجهزة الأمنية بالمنطقة لمكافحة ظاهرة التسول.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة في مكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط 46 متسولًا من جنسيات متعددة، وفي أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.