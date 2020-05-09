صورة تاريخية.. «المؤسس» يتفقّد المدافع فوق سطح قصر الحكم منذ 100 عام

التقطها المصوّر أمين الريحاني..
تحتفظ ذاكرة دارة الملك عبدالعزيز، بصورة تاريخية تجاوزت 100 عام لمؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيّب الله ثراه-، وهو يقوم بتفقّد المدافع على سطح قصر الحكم بالرياض.
وقالت «الدارة»، في تعليقها على الصورة، التي قامت بنشرها عبر منصتها الاجتماعية في «تويتر»، إن الصورة يعود التقاطها للمصوّر أمين الريحاني، وكان ذلك عام 1340هـ الموافق 1922م، أي قبل حوالي 100 عام من الآن.
جدير بالذكر، تُقدّم دارة الملك عبدالعزيز، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، محتوى تاريخيًا مُنوّعًا، ما بين استعراضها التاريخ عبر منتدى «الدارة» الثقافي، الذي يستضيف شخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء المملكة والعالم العربي، وتُبث سلسلة محاضراته عبر تقنية اليوتيوب، كما تُقدم محتوى آخر عن استعراضها بعضًا من سِير أئمة الحرم المعاصرين، إضافةً لاستعراضها أهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعضًا من صور وقصص المؤسس، طيّب الله ثراه.
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