ضبط أكثر من 3 آلاف كجم مواد غذائية فاسدة في عسير

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير، أكثر من 3 آلاف كجم من المواد العذائية الفاسدة.

وجاء الضبط، بعد متابعة عددٍ من العمالة الوافدة تقوم بتخزين المواد الغذائية داخل السكن، بالاضافة إلى تواجد ملحمة تفتقر للاشتراطات الصحية، وتم ضبطهم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وبعد فحص المواد الغذائية، تبيَّن سوء تداولها وتخزينها في سكن العمالة وأسطح السكن المعرضة لأشعة الشمس وكثافة الحشرات، والقوارض بالموقع.

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كما تم رصد مخالفات بأماكن أخرى، تمثلت في مخالفة شروط النقل والتخزين ووجود لحوم وأسماك فاسدة، تظهر عليها علامات التعفن بعد تغير الخواص الطبيعية بها؛ علاوة على تراكم النفايات بالموقع، وتم إتلاف كل المواد الغذائية التي تم ضبطها.

من جانبه، أكد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أن هذه الجولات جاءت بمتابعة وتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ حرصًا منه على تكثيف الأعمال الرقابية والتفتيشية لضمان سلامة الأسواق، وللتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشار، إلى أن المخالفات التي تم رصدها، تم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المنصوص عليها وتم تطبيقها على الفور.

وأهاب العاوي بأن الأمانة لن تتهاون في تطبيق كل الإجراءات وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.