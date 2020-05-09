بالفيديو.. طائرة وسكن خاص لمواطنة طلبت نقل ابنتها للعلاج من المدينة إلى الرياض

طلبت مواطنة تصريح تنقل من المدينة إلى الرياض لموعد طبي لابنتها، ففوجئت بأن الدولة تتكفل بإرسال طائرة وتوفير السكن لها وابنتها المريضة.

وحسب تقرير مصور بثته «الإخبارية»، فإن زياد (شقيق المواطنة شيماء عبدالمتين) نشر تغريدة، يلتمس فيها حصول شقيقته على تصريح تنقل لموعد طبي، إلا أنه فوجئ بالاستجابة السريعة للحكومة، وتخصيصها طائرة وسكنًا خاصًا لإقامة شقيقته.

من جانبها، قالت شيماء: لم أتوقع حدوث هذه الاستجابة.. وفي البداية قلت خلينا نجرب نخاطب وزارة الصحة، وفوجئت بأن التجاوب كان سريعًا، والأكثر أنه تم تخصيص طائرة وسكن خاص.. ووصلت سيارة إسعاف لتقلنا من البيت، تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.. وفي طائرة الإخلاء الطبي كان هناك اهتمام فائق بي وابنتي.. الممرضات عملن اللازم تجاه ابنتي.. وفروا لنا كل شيء حتى وضلنا إلى المركز الصحي.

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وعن الوضع الصحي للطفلة، قالت شيماء.. الحمد لله الحالة وضعها مستقر كثيرًا.. ونحن متواجدون حاليًا في المركز الطبي لتلقي العلاج الطبيعي والتأهيل المكثف على قدمها التي كسرت من قبل.

من ناحيته، قال زياد عبدالمتين: لم تكن لنا واسطة.. ولم تدفع شقيقتي وابنتها ولا ريالًا واحدًا.. لا زم نفتخر بهذ الوطن وما يقدمه لأبنائه من خدمات.. الدولة تكفلت بفترة العلاج لمدة 6 أسابيع كاملة.

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