الجهات الأمنية تبحث عن امرأة مفقودة في الباحة منذ يومين

.تعاني مرضًا نفسيًا..
علمت «عاجل»، أن الجهات الأمنية والمعنية تكثف جهودها للبحث عن امرأة خمسينية مفقودة منذ يوم الخميس في منطقة الباحة.
وقالت مصادر، إن الخمسينية تعاني مرضًا نفسيًا، وهي نحيلة ومتوسطة الطول، تعاني عرجة خفيفة؛ بسبب كسر قديم في الحوض.
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