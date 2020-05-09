ضبط هندي يحلق لمواطنين في محال إقامتهم بالقصيم

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، القبض على حلاق قام بالحلاقة لثلاثة مواطنين في محال إقامتهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية؛ بشأن ممارسة مقيم مهنة الحلاقة لأشخاصٍ بمحال إقامتهم، وذلك في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، والمتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية.

وبيَّن أن نتائج المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض عليهم، وهم (مقيمٌ من الجنسية الهندية، وثلاثة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.