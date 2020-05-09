شباب الجوف يكافحون «كورونا» بأكثر من 350 متطوّعًا ومتطوّعة

أكَّد الأمين العام لـ«مجلس شباب الجوف» مهند بن بدر الهادي، أن المجلس يشارك بأكثر من 350 متطوعًا ومتطوعة، في مكافحة انتشار فيروس «كورونا المستجد».

يأتي ذلك، ضمن الجهود التنسيقية والتطوعية بالمبادرات والحملات، التي أطلقها أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، لمواجهة جائحة «كورونا».

وأضاف الهادي، أن المجلس نفّذ برعاية أمير المنطقة، «ملتقى التطوع الاحترافي» عن بُعد، الذي استفاد منه أكثر من 1189 متلقّيًا ومهتمًا، كما أطلق المجلس هذه الأيام ملتقى «مشكاة» الرمضاني، الذي يُبث عن طريق برنامج (zoom)، وسيتحدث به 14 من المتخصصين والمستشارين في مجالات مختلفة.

وأوضح الهادي، أن الملتقى يتناول (استراتيجية النجاح وتحقيق الطموح، وقوانين ستغيّر حياتك، وأثر جائحة كورونا على عقود العمل، واقتصاد المعرفة في عصر التحول الرقمي، إلى جانب مهارات الاتصال في العلاقات العامة).

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ولفت الهادي، إلى أن «مجلس شباب الجوف»، الذي يترأسه أمير المنطقة، شارك في عددٍ من المبادرات، ومنها (حملة كلنا أهل، وصراف آمن، وتسوق بصحة، وتوزيع السلال الغذائية على المستفيدين، والمشاركة في مبادرة فرحة صايم).

وأشار الهادي، إلى أن المجلس يشارك أيضًا في مبادرات الدعم المجتمعي بمنطقة الجوف، من خلال تنفيذ مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومساندة جهود المنظمات غير الربحية بالمنطقة، وذلك بتوزيع السلال الغذائية وإفطار الصائمين بمختلف محافظات المنطقة.

وأوضح الهادي، أَن مجلس شباب الجوف يسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتطوع للوصول لمليون متطوع .

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