محافظة رماح تقدم 7 آلاف وجبة إفطار للعمالة المتضررة من «كورونا»

قدمت محافظة رماح، ممثلة في رجال وسيدات الأعمال وفرع الغرفة التجارية ومجلس المسوؤلية الاجتماعية وجمعية البر بالمحافظة، سبعة آلاف وجبة إفطار ساخنة للعمالة المتضررة من جائحة كورونا بالمحافظة.

ويأتي ذلك؛ تلبية لمبادرة «خيرات الرياض»، التي أطلقها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ودشنها وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.

وثمن محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافاء، هذه المساهمة غير المستغربة من أهالي المحافظة.