تستهدف تقديم العون لهم..

أطلق الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل الرئيس الفخري للجنة، حملة «أسر السجناء مسؤوليتنا»، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة «تراحم». وتهدف الحملة إلى جمع التبرعات لدعم أسر السجناء والمفرج عنهم، وتستمر إلى آخر الشهر المبارك. Advertisements وأوضح أمير المنطقة، أن الحملة تهدف إلى تقديم العون لأسر السجناء، حاثًا أعضاء اللجنة على بذل مزيدٍ من الجهود؛ لما يعود بالنفع والفائدة على السجناء وأسرهم والمفرج عنهم. اقرأ أيضا صحة حائل تنفذ مبادرة «افحص وأنت بسيارتك»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير حائل يطلق حملة «أسر السجناء مسؤوليتنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.