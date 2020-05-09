السعودية اليوم / الحكومة الكويتية تنفي الاشتباه بإصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا



الكويت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واس

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم عدم صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الاشتباه بإصابة أحد الوزراء الكويتيين بفيروس

وقال رداً على سؤال بهذا الخصوص في المؤتمر الصحفي عبر الاتصال المرئي الذي عقد يوم الجمعة عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، إن الحكومة الكويتية ومنذ بداية أزمة

وأضاف: "نحن شفافون وإذا كانت هناك أي معلومة نحتاج أن نعلنها سنظهر في العلن ونتكلم في المؤتمرات الصحفية أو عبر الحسابات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية ".

// انتهى //

03:56ت م

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الكويت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واسأكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم عدم صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الاشتباه بإصابة أحد الوزراء الكويتيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال رداً على سؤال بهذا الخصوص في المؤتمر الصحفي عبر الاتصال المرئي الذي عقد يوم الجمعة عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، إن الحكومة الكويتية ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد تتبع سياسة الشفافية والتواصل مع المواطن والمقيم.وأضاف: "نحن شفافون وإذا كانت هناك أي معلومة نحتاج أن نعلنها سنظهر في العلن ونتكلم في المؤتمرات الصحفية أو عبر الحسابات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية ".// انتهى //03:56ت م0231

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.