السعودية اليوم / البرازيل تسجل رقماً قياسياً في عدد الإصابات اليومية بكورونا



ريو دي جانيرو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 10222 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وتجاوز عدد حالات الوفاة اليومية الرقم القياسي السابق الذي بلغ 615 حالةً وتم تسجيله يوم الأربعاء.

وبوجه عام سجلت البرازيل 145328 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و9897 حالة وفاة.

// انتهى //

03:40ت م

0229



ريو دي جانيرو 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة البرازيلية 10222 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة و751 حالة وفاة.وتجاوز عدد حالات الوفاة اليومية الرقم القياسي السابق الذي بلغ 615 حالةً وتم تسجيله يوم الأربعاء.وبوجه عام سجلت البرازيل 145328 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و9897 حالة وفاة.// انتهى //03:40ت م0229

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