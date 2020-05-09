السعودية اليوم / الصحة الكويتية تؤكد قدرتها على استيعاب المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض كورونا وعزلهم بالشكل المناسب



الكويت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واس

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم قدرة وزارته على استيعاب المصابين بفيروس

وقال خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام المحلية (عن بعد عبر الاتصال المرئي) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي "مازلنا في هذه المرحلة قادرين على توفير الحجر المؤسسي للمرضى المصابين بالفيروس ".

وأضاف أن وزارة الصحة الكويتية تقوم بالحجر عليهم للتقليل من زيادة سرعة انتشار المرض، مشيراً إلى قيام دول منذ بداية أزمة كورونا بإجراء العزل المنزلي للمصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض "لكننا ولله الحمد مازلنا قادرين على استيعاب المرضى وعزلهم بالشكل المناسب".

وأوضح أن نسبة 50 في المئة من المصابين لا يظهر أي أعراض وذلك لا يستدعي وجودهم في المستشفى، ووُجهت المحاجر الفندقية وغيرها لاستقبالهم من أجل التقليل من المخالطة".

وذكر أن المشكلة الحالية هي مخالطة المرضى الذين لا يعانون أعراضاً ولا يعتقدون أنهم مصابون بالعدوى ويقومون بالاختلاط في الأسواق والجمعيات التعاونية وسوق العمل وغيرها.

وبين أن قرار حظر التجول الشامل بات استحقاقاً ضرورياً وواجباً لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الصبر والتحمل لما تحتويه من إجراءات فيها مزيد من الشدة لضمان عدم انتشار العدوى بين المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

02:08ت م

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الكويت 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واسأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم قدرة وزارته على استيعاب المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض في الحجر المؤسسي بالمرحلة الحالية وعزلهم بالشكل المناسب.وقال خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام المحلية (عن بعد عبر الاتصال المرئي) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي "مازلنا في هذه المرحلة قادرين على توفير الحجر المؤسسي للمرضى المصابين بالفيروس ".وأضاف أن وزارة الصحة الكويتية تقوم بالحجر عليهم للتقليل من زيادة سرعة انتشار المرض، مشيراً إلى قيام دول منذ بداية أزمة كورونا بإجراء العزل المنزلي للمصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض "لكننا ولله الحمد مازلنا قادرين على استيعاب المرضى وعزلهم بالشكل المناسب".وأوضح أن نسبة 50 في المئة من المصابين لا يظهر أي أعراض وذلك لا يستدعي وجودهم في المستشفى، ووُجهت المحاجر الفندقية وغيرها لاستقبالهم من أجل التقليل من المخالطة".وذكر أن المشكلة الحالية هي مخالطة المرضى الذين لا يعانون أعراضاً ولا يعتقدون أنهم مصابون بالعدوى ويقومون بالاختلاط في الأسواق والجمعيات التعاونية وسوق العمل وغيرها.وبين أن قرار حظر التجول الشامل بات استحقاقاً ضرورياً وواجباً لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الصبر والتحمل لما تحتويه من إجراءات فيها مزيد من الشدة لضمان عدم انتشار العدوى بين المواطنين والمقيمين.// انتهى //02:08ت م0218

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