السعودية | السعودية.. ماهو "المفلق الحساوي" الذي ظهر بمسلسل مخرج 7؟ 

شكرا لقرائتكم السعودية.. ماهو "المفلق الحساوي" الذي ظهر بمسلسل مخرج 7؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تساءل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن الطبخة الشعبية "المفلق الحساوي" وكيف يتم إعدادها ومكوناتها، خاصة بعد أن تم تداوله في أحد مشاهد مسلسل مخرج 7.

الطبخة الشعبية المفلق الحساوي

ويعتبر "المفلق الحساوي " من الموروث الشعبي لمحافظة الأحساء -شرق السعودية-، وهو نوع من أنواع القمح الناعم يطهى مع المأكولات البحرية الروبيان "القريدس"، أو الدجاج أو قطع اللحم الضأن، وهو نوع من أنواع الحبوب يشبه في الشكل واللون الأحمر "الرز الحساوي" الشهير والأغلى في العالم، والذي دائماً ما يرتبط بمائدة فطور شهر رمضان المبارك.

ويطبخ المفلق الحساوي بإضافة الطماطم والبصل، والزيت، والبهارات المشكلة وأعواد القرفة والقرنفل، ويقدم كوجبة رئيسية تحمل قيمة غذائية عالية، ويتمتع بالطعم اللذيذ والرائحة الشهية.