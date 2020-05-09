، مصادر "الخليج 365": التشديد على شركات نقل الطرود والمتاجر الالكترونية لضمان عدم توريط العملاء قبل العيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بأن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عممت على بعض شركات نقل الطرود بأهمية زيادة الطاقة في توصيل الشحنات طوال الأيام القادمة لضمان تلبية حاجة العملاء قبل العيد ، وأهمية تأكيد هذه الشركات لجميع عملائها في حال عدم امكانية تسليم اي شحنات جديدة يتم طلبها خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل ، وذلك لوجود أعداد كبيرة من الشحنات الحالية ولضمان التوصيل في الموعد المحدد.ولأهمية استيفاء طلبات الشحن السابقة و عدم إعطاء وعود للعملاء بالتوصيل قبل عيد الفطر ، على ان يتم توصيل هذه الشحنات الجديدة متى ما تم الانتهاء من الالتزامات الموجودة لدى هذه الشركات.

ومن جانب آخر علمت "الخليج 365" أن وزارة التجارة وبعد تعميم وزارة الاتصالات ، أكدت على المتاجر الالكترونية في المملكة بالالتزام بايضاح تاريخ التسليم للمستهلك قبل إتمام طلبه وتنبيهه بذلك في حال اختياره للتوصيل للمنزل، سواء كان المتجر متعاقد مع شركات الشحن، او من خلال اسطوله الخاص على ان يلتزم بالمدة المحددة عند الطلب وذلك تجنبًا لوجود اي استياء من قبل العملاء في حال وجود تأخير في التسليم. وسيتم مخالفة اي متجر لا يلتزم بالشفافية مع المستهلك والتوصيل في الموعد المحدد.

كما علمت "الخليج 365" أن سبب التعميم لبعض شركات نقل الطرود هو تأخرها في تسليم شحنات سابقة ولا يشمل التعميم جميع الشركات أو المتاجر التي تنقل عن طريق أسطولها الخاص، والمدة المذكورة مقترنة مع القدرة الاستيعابية لبعض هذه الشركات وفق الطلبات المتراكمة حاليا وسيعتمد على سرعة انجازها في تسليم الطلبات السابقة.