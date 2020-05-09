محمد بن مسعود - الدمام - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشأن ممارسة مقيم مهنة الحلاقة لأشخاصٍ في محل إقامتهم، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، والمتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهم، وهم ( مقيمٌ من الجنسية الهندية، وثلاثة مواطنين، في العقد الثالث والرابع من العمر)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة . 09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 03:15 AM Advertisements شرطة القصيم: القبض على أربعة أشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة شرطة القصيم: القبض على أربعة أشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بشأن ممارسة مقيم مهنة الحلاقة لأشخاصٍ في محل إقامتهم، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، والمتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليهم، وهم ( مقيمٌ من الجنسية الهندية، وثلاثة مواطنين، في العقد الثالث والرابع من العمر)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة . الكلمات المفتاحية ، شرطة القصيم: القبض على أربعة أشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة القصيم: القبض على أربعة أشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.