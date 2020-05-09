السعودية | شؤون الحرمين تواصل أعمال تطهير وتعقيم سجاد مكبرية المسجد الحرام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:25 صباحًا, 9 مايو 2020 م
المناطق - الرياض
كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عمليات تطهير تعقيم سجاد مكبرية الحرم المكي، ضمن مبادرة “معاً محترزون”، التي دشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمشاركة الجهات الحكومية المشاركة بالمسجد الحرام وتهدف إلى رفع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام.
ومن بين هذه الإجراءات الاحترازية يتم قبل عمليات الغسيل رشُّ (٢٠) لترًا من المبيدات الصديقة للبيئة يوميا، ثم القيام بعمليات التطهير والتعقيم بجهاز (تك أوزون) الذي يعمل على استخدام الأكسجين الطبيعي الموجود في الهواء، ثم إعادة فرش صفين من السجاد قبل كل صلاة مع مراعاة المسافات بين الأفراد والصفوف، كما يتم تعقيمه قبل الصلاة وبعدها مباشرة ثم يرفع، وتُجرى عملية تغيير واستبدال السجاد بشكل مستمر.
وتوجد داخل مكبرية المسجد الحرام (3) أجهزة تعقيم يدوية، يتم تعبئتها بشكل مستمر على مدار اليوم بحوالي (١٥) لتراً يوميا، كما يتم تلميع وتعقيم دواليب المصاحف ثلاث مرات، ورش أكثر من (١٥) لترًا من المعطرات بعد الغسيل وقبل كل صلاة.
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