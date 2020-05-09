شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية محافظة القطيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك؛ لضمان وصول السلع بحالة جيدة للمستهلكين.

وضبطت البلدية معملين لإنتاج المعسل المغشوش ومواد أولية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تستخدم في صناعة المعسل، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة في شهر رمضان على محلات بيع منتجات التبغ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين خلال الأسبوع الماضي على المنشآت الغذائية في المحافظة، شملت عددا من منشآت بيع منتجات التبغ والمعسل، مكثفة نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

منتهية الصلاحية

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وأشار إلى أن البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت معملين لإنتاج المعسل المغشوش ومواد أولية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تستخدم في صناعة المعسل، وأتلفت ضمن جولاتها على محلات بيع التبغ 920 كجم من المعسل والمواد الأولية مجهولة المصدر، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية على جميع المحلات في نطاق المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وبين أن الفرق الرقابية التفتيشية التابعة للبلدية، كثفت جولاتها على المحلات الموزعة لمنتجات التبغ، وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية لمراقبة منتجات التبغ، وتسعى لمنع انتشار استخدام المنتجات المغشوشة.

تطبيق الاشتراطات

وأضاف المهندس الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».