شكرا لقرائتكم خبر عن 527 مشاركا في منصة العمل التطوعي والان نبدء بالتفاصيل

عقد الاجتماع الأول للجنة الإشراف والتنظيم على العمل التطوعي بتعليم الشرقية، عن بُعد برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان.

وأكد الدكتور الشلعان، خلال الاجتماع، أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وفقًا لتوجيهات وزير التعليم د. حمد آل الشيخ تعمل ضمن البرامج التشاركية مع جميع الجهات الحكومية والخاصة نظيرًا لدور منسوبي التعليم المحوري في مناحي الأعمال التطوعية كافة، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش آليات أعمال اللجان المشاركة في اللجنة وتفعيل منصة العمل التطوعي لإتاحة الفرصة لمنسوبي ومنسوبات التعليم بالمشاركة في الأعمال الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية. من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة الإعلام أنتجت مواد إعلامية ونشرات للإدارات والمكاتب التابعة لإدارة التعليم تتضمن التعريف بالمشروع التطوعي ومجالاته الـ 19، مشيرًا إلى أن كل مجال من مجالات التطوع تمت التوعية بأهميته من خلال منصات التعليم في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى تبنّي الحقائب التدريبية الإعلامية. وأضاف الباحص إن أعداد المسجلين في منصة العمل التطوعي وصلت حتى اليوم إلى 527 متطوعًا في مختلف المجالات التي شملت مجالات التخطيط، وإدارة فرق العمل، الإمداد والتمويل، الحراسات، الدعم التقني والفني، التوعية والتثقيف، التدريب والتعليم، توزيع المساعدات، الأمن والسلامة، الإدارة والقيادة، اللغات والترجمة، خدمات التغذية، الإغاثة، إدارة الحشود، خدمات النقل، التعامل مع الفئات الخاصة، الإرشاد النفسي، الإعلام، الخدمات الإدارية. يُذكر أن إلادارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية حددت 19 مجالًا تطوعيًا لمنسوبيها من الإدارات المعززة لثقافة العمل التطوعي عبر منصة العمل التطوعي التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك ضمن جهودها الرامية لتعزيز أعمالها التطوعية والمجتمعية.