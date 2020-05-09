شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. تطهير وغسيل شوارع وأرصفة والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الخبر ممثلة في ادارة النظافة بغسيل وتطهير شارع الأمير طلال بحي الخبر الشمالية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد. كما واصلت البلدية العمل على تعقيم وتطهير كافة الشوارع والأرصفة والمباني بحي قرطبة. من جهة أخرى ضبطت البلدية، وأتلفت أكثر من 330 كيلو جرامًا من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر بمطعمين في مدينة العمال والخبر الشمالية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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