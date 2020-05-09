شكرا لقرائتكم خبر عن «الندوة».. 5000 وجبة إفطار صائم في السودان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جمهورية السودان 5000 وجبة إفطار صائم، خصصتها الندوة العالمية للطلاب الوافدين في الإسكانات الطلابية التي تضم طلابا وطالبات من جنسيات متعددة. وقدم مكتب الندوة بالتعاون مع بعض الجمعيات المحلية في السودان وجبات إفطار ساخنة في المناطق الفقيرة والأحياء التي يقطنها كثير من الأسر المحتاجة، حيث أثنى آلاف المستفيدين على جهود الندوة والدعم السخي من المملكة حكومة وشعبًا ورفعوا أكف الضراعة بالدعاء للداعمين بالأجر والثواب، وأن يخلف عليهم ما أنفقوا من أموالهم في دعم هذه المشاريع الإنسانية، التي لامست احتياجاتهم وخففت من معاناتهم.

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