شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم لمدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل بزيارة مركز التأهيل الشامل بالأحساء، أمس الأول، للاطلاع على سير العمل وللتأكيد على استمرار إجراءات مكافحة فيروس كورونا

وخلال الزيارة، اجتمع المقبل مع إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية د. عبدالله السيافي ود. علياء العيسى، وناقش الاجتماع جهود المركز للارتقاء بالأداء نحو مركز آمن خالٍ من العدوى لسلامة النزلاء والعاملين والزائرين، وتقييم شامل لقياس مدى الالتزام بمعايير ومتطلبات مكافحة العدوى، ومدى فاعلية التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الفيروس إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة.

كما وجّه المقبل كلمة شكر وثناء لجميع العاملين بمركز التأهيل على ما يبذلونه من جهد دائم لخدمة المستفيدين ومَن يعمل عن بُعد منهم، كما أثنى على حرصهم في اتخاذ كافة الاحترازات ضد فيروس كورونا المستجد في ظل الأوضاع الراهنة، وأوضح المقبل أن جميع هذه الإجراءات الوقائية تأتي بتوجيهات وزارية تماشيًا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية للوقوف مع الدولة -يحفظها الله- في هذه الأزمة.