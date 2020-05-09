شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام يغير النمط السلوكي لمرضى السكري والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت إنه في حال الموافقة على الصيام، ينصح بتناول وجبات غذائية متوازنة، والتقليل من السكريات والدهنيات، وتقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات معتدلة، وشرب كميات كافية من الماء خلال فترة الإفطار، والالتزام بالجرعات العلاجية، والحفاظ على مواصلة النشاط الحركي خلال فترة الإفطار، وقياس مستوى السكر قبل ساعتين من الإفطار، وبعده، وقبيل السحور، وفي منتصف اليوم.
وتابعت أن هناك أعراضا عدة لارتفاع السكر، مثل العطش الشديد، أو كثرة التبول، أو آلام البطن، أو الغثيان، وكذلك أعراض لهبوط السكر متمثلة في الجوع الشديد، أو الدوخة، أو الخفقان، أو التعرق، أو رجفان الأطراف، أو فقدان الوعي. وأشارت إلى أن هناك العديد من المضاعفات المحتملة التي يحدثها الصيام لمرضى السكري، لا بد من أخذها بالحسبان، وهي هبوط وارتفاع السكر، والتخثرات الدموية، وحموضة السكر الكيتونية، فيستوجب على المريض الإفطار فورا في حال ارتفع مستوى سكر الدم إلى 300 مغم أو أكثر، أو هبوط مستوى سكر الدم لأقل من 70 مغم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصيام يغير النمط السلوكي لمرضى السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.