شكرا لقرائتكم خبر عن إصحاح بيئي لـ 12 حيا في 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية شرق الدمام خلال 5 أيام، عمليات الإصحاح البيئي في 12 حيًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وهي أحياء «الريان، الخالدية الشمالية، المريكبات، الناصرية، الروابي، المنتزة، الصفا، السيف، ابن خلدون، الروضة، الجامعيين، عبدالله فؤاد». وتكثف البلدية أعمالها الوقائية في أوقات منع التجول من خلال عمليات التعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة، والتي تأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها البلدية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» ضمن مبادرة القطاع البلدي، واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية للمرافق الحيوية.

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