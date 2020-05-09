شكرا لقرائتكم خبر عن «عانية عريس» يدعم 139 شخصا بالأحساء بمبالغ نقدية والان نبدء بالتفاصيل

استمرارًا للعمل عن بُعد وضمن جهودها في دعم الأسر الناشئة، أنهت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة في الأحساء «رعاية» مشروع «عانية عريس» لدعم 139 عريسًا بمبالغ نقدية، إحياء لقيمة مجتمعية أحسائية، من بينها دعم سخي من أوقاف الضحيان لعدد 50 عريسًا و15 عريسًا بدعم من مبرة شهداء الحرم المكي الشريف. ويهدف البرنامج لتقليل أعباء الزواج على الأسرة الجديدة؛ مما سيؤدي إلى الاستقرار الأسري، وبالتالي تخفيض نسبة المشاكل الزوجية.

الأسر الناشئة

وذكر مدير عام الجمعية تركي التركي أن المشروع اشتمل على إقامة برنامج تأهيلي بمسمى «سنة أولى زواج» اشتمل على عدة محاور تؤثر في حياة الأسر الناشئة، وهي خمسة جوانب: الجانب الشرعي والنفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي، حيث أقيم البرامج خلال 3 أيام للشباب، بالإضافة إلى تقديم سنة أولى زواج بالتزامن للفتيات في مقر الجمعية قدّمته مستشارات أسرية، وشارك في البرنامج ما يقارب 350 شابًا وفتاة.

سلسلة نصائح

يُذكر أن الجمعية استمرت بالعمل عن بُعد بتقديم نصائح وإرشادات عبر حسابها على تويتر والواتس أب، كسلسلة نصائح وتوجيهات للأسرة خلال الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا وللحد من انتشاره. كما نفذت الجمعية لقاء خاصًا كل جمعة نفذه إمام وخطيب جامع النعيم بالمزروعية الشيخ عبدالمحسن النعيم، بعنوان «محفزات للأسرة في رمضان» بث على حساب الجمعية بتويتر، وتابعه أكثر من 5000 متابع، ولقاء آخر لمدير عام الجمعية تركي التركي بعنوان «رمضان ببساطة» شاهده أكثر من 2000 متابع عبر تويتر، ولقاء للشيخ خالد الدرويش بعنوان «كيف تستثمر بيتك في طاعة الله». وتستمر أعمال الجمعية عن بُعد بدعم مستمر من مجلس إدارة الجمعية، بقيادة رئيس مجلس الإدارة ناصر النعيم، وذلك بموافقته على العديد من المشاريع التي ترتقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين ومنها البوابة الإلكترونية.