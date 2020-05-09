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«تفريج كربة عن أسر السجناء» بتبوك

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بدأت حملة «تفريج كربة عن أسر السجناء»، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة تبوك، تحت شعار «أسر السجناء مسؤوليتنا».

وأوضح رئيس لجنة تراحم بمنطقة تبوك أحمد الحارثي، أن الحملة ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة تبوك؛ على دعمه الدائم وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة.

وقال: إن الحملة في هذا العام تستهدف توفير الرعاية لأسر السجناء وجميع احتياجاتهم ومستلزماتهم إضافة إلى تسديد الإيجارات لأسر السجناء وفق شروط محددة.

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