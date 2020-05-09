شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار رجال حرس الحدود في الميدان والان نبدء بالتفاصيل
وظهر مجموعة من رجال حرس الحدود وهم يتناولون الإفطار في مواقعهم داخل اللنشات، ويؤدون عملهم بكل جد واجتهاد في مراقبة الحدود والبعض الآخر يؤدي صلاة المغرب.
إنها منظومة عمل وجهد كبير يقوم به رجال حرس الحدود لمواصلة العمل مهما كانت التضحيات والظروف، لكن المهم في نهاية الأمر حماية الوطن والبذل والعطاء من أجله وحتى تظل رايته خفاقة.
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