شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار رجال حرس الحدود في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

قام رجال حرس الحدود بجدة بالإفطار في الميدان على الماء والتمرات، مواصلين جهودهم للمحافظة على أمن المواطنين والمقيمين والسهر على راحتهم. وظهر مجموعة من رجال حرس الحدود وهم يتناولون الإفطار في مواقعهم داخل اللنشات، ويؤدون عملهم بكل جد واجتهاد في مراقبة الحدود والبعض الآخر يؤدي صلاة المغرب. إنها منظومة عمل وجهد كبير يقوم به رجال حرس الحدود لمواصلة العمل مهما كانت التضحيات والظروف، لكن المهم في نهاية الأمر حماية الوطن والبذل والعطاء من أجله وحتى تظل رايته خفاقة.

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