شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 13 معدة تجرف الأراضي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت لجنة مشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية عددا من المعدات قام أصحابها بنهل الرمال دون الحصول على تصريح بذلك. وأوضحت بلدية غرب الدمام أن اللجنة التي تضم البلدية والإدارة العامة للمجاهدين ضبطت ١ شيول و١ بلدوزر و١١ شاحنة.

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