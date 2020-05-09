شكرا لقرائتكم خبر عن الشوق للوطن والعائلة في الشهر الفضيل والان نبدء بالتفاصيل

صعوبة الصيام وعزلة « كورونا »، لم تمنعه من ممارسة حياته اليومية، بالتواصل المستمر مع عائلته بالمملكة، وزملائه المبتعثين في المملكة المتحدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قضاء أغلب الوقت بين الدراسة والقراءة، وبعض من الرياضة ، هذه تفاصيل أيام المبتعث لدراسة اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة طراد العنزي، خلال أيام رمضان ومع الحجر المنزلي.

وقال العنزي: «تجربة الصيام بعيدًا عن العائلة صعبة، وفيها نوع من المشقة، ولكن بوجود الزملاء المبتعثين هنا في بريطانيا، والترابط والتواصل المستمر فيما بينهم، يشعر الجميع بأنه بين عائلته التي تشاركه الكثير من الأفراح واليوميات السعيدة؛ ما يجعل هذه الأيام الصعبة يسيرة وسهلة، إضافة إلى أنني مع هذه الأزمة، أقضي الكثير من الوقت في الدراسة والقراءة والتواصل مع العائلة في المملكة، وبفضل من الله، وبمتابعة قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -، من خلال السفارة السعودية نحن بأمان ولا ينقصنا شيء، ولله الحمد».

وأضاف: «أفتقد في شهر رمضان المبارك، الأجواء الروحانية، وأداء الصلوات في المساجد، وموائد الإفطار العائلية، وبهذه المناسبة أدعو الله أن يحفظنا، ويحفظ قيادتنا الرشيدة من هذه الجائحة، ونحن نحمد الله أننا سعوديون من مملكة الإنسانية، بلد الأمن والأمان».