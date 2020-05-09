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الشوق للوطن والعائلة في الشهر الفضيل

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صعوبة الصيام وعزلة «»، لم تمنعه من ممارسة حياته اليومية، بالتواصل المستمر مع عائلته بالمملكة، وزملائه المبتعثين في المملكة المتحدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قضاء أغلب الوقت بين الدراسة والقراءة، وبعض من ، هذه تفاصيل أيام المبتعث لدراسة اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة طراد العنزي، خلال أيام رمضان ومع الحجر المنزلي.

وقال العنزي: «تجربة الصيام بعيدًا عن العائلة صعبة، وفيها نوع من المشقة، ولكن بوجود الزملاء المبتعثين هنا في بريطانيا، والترابط والتواصل المستمر فيما بينهم، يشعر الجميع بأنه بين عائلته التي تشاركه الكثير من الأفراح واليوميات السعيدة؛ ما يجعل هذه الأيام الصعبة يسيرة وسهلة، إضافة إلى أنني مع هذه الأزمة، أقضي الكثير من الوقت في الدراسة والقراءة والتواصل مع العائلة في المملكة، وبفضل من الله، وبمتابعة قيادتنا الرشيدة - أيدها الله -، من خلال السفارة نحن بأمان ولا ينقصنا شيء، ولله الحمد».

وأضاف: «أفتقد في شهر رمضان المبارك، الأجواء الروحانية، وأداء الصلوات في المساجد، وموائد الإفطار العائلية، وبهذه المناسبة أدعو الله أن يحفظنا، ويحفظ قيادتنا الرشيدة من هذه الجائحة، ونحن نحمد الله أننا سعوديون من مملكة الإنسانية، بلد الأمن والأمان».

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