شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

غيبت جائحة « كورونا »، العديد من العادات الرمضانية لدى أهالي المنطقة الشرقية، من أبرزها «الغبقة» التي تُعد من أقوى صور الترابط الاجتماعي بين الأقارب والجيران والأصدقاء، إذ إنهم يجتمعون على وجبة من بعد صلاة التراويح حتى قبيل السحور.

وتعد «الغبقة» تقليدا تاريخيا ظهر في بداية القرن العشرين، يرجع أصلها إلى «الغبوق» وهو حليب الناقة الذي يُشرب ليلًا، وترتكز هذه الوجبة على الأرز «المحمر» المطبوخ بخلاصة التمر، والأسماك المتنوعة.

على الرغم من حرص أهالي المنطقة على إحياء تراثهم وترسيخ بعض التقاليد الرمضانية العريقة، إلا أن «الغبقة» بدأت تفقد بريقها ومعالمها؛ إذ إنه لم يصمد هذا التقليد الرمضاني العريق أمام متغيرات العصر الحديث واجتاحته رياح التغيير حتى لم يتبقَّ منه سوى اسمه ووقته.

وتطورت هذه العادة إلى أن انتقلت للفنادق والمطاعم، وأصبحت الأسر تتكلف في تحضيرها.