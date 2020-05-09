شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مجمع الدمام الطبي و«زيبو» الصيني لعلاج مصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

اتفق مجمع الدمام الطبي، أحد منشآت التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، مع نظيره مستشفى «زيبو» المركزي في الصين، على التعاون لتبادل الخبرات ومشاركة البرتوكولات في علاج المرضى المصابين بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19»، وإجراء الأبحاث المشتركة وتبادل النتائج البحثية.

طرق العلاج

وقال المدير العام التنفيذي لمجمع الدمام الطبي د. زكريا الصفران، خلال توقيع الاتفاقية، الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي، إن توقيع هذه الاتفاقية بتنسيق مباشر مع الملحقية الصحية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالصين؛ للحد من تفشي الفيروس.

خبرة وتجربة

وأضاف: الاتفاقية بها العديد من البنود، باعتبار أن مستشفى زيبو المركزي ذو خبرة كبيرة، ويمكننا من الاستفادة من تجاربه، خاصةً بعد نجاح بروتوكول العلاج لديهم، ونجاح مشاركة فريق طبي مختص منهم في مدينة ووهان الصينية.

نقاش مفتوح

Advertisements

وأوضح مدير إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بالمجمع والمشرف على هذه الاتفاقية د. مالك المطيري أن الاجتماع شهد نقاشًا مفتوحًا، حول خطط العلاج الفعالة، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مستقبلية لتبادل الخبرات التي تهم الجانبين.

فرق طبية

وذكرت المنسقة بالملحقية الصحية لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الصينية بكين، صابرين الطبوبي، أن مستشفى زيبو المركزي، هو الأول في مقاطعة شاندونج في التعاون الدولي، ويتعاون مع عدة دول متقدمة منها: ألمانيا، وأمريكا، ودول أخرى، موضحةً أنه من أولى المستشفيات التي أرسلت فرقها الطبية لمنطقة ووهان.

بحوث علمية

وأضافت إن المستشفى يحتوي على مركز أبحاث، ويهتم بالإعداد والمشاركة في البحوث العلمية، خاصةً فيما يخص لقاح «كوفيد 19»، ولذلك فهو يعتبر مستشفى ذا خبرة كبيرة يمكِّننا من الاستفادة من تجاربه.