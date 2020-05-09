شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع الوجبات وتحدي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

لم يمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، المتطوعين في العاصمة البحرينية المنامة، من توزيع وجبات الإفطار التي تقدمها السلطات.

وارتدى المتطوعون الأقنعة الواقية، والقفازات، لتوزيع وجبات الإفطار.

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضا، إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.