شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مشارك في «القهوة الرمضانية للإعلاميين» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

نظمت غرفة الأحساء، القهوة الرمضانية السنوية للإعلاميين، وذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أكثر من 200 إعلامي وإعلامية، وتحدث ضيوف الأمسية عن أهم المبادرات والجهود الإعلامية للجهات الحكومية والقطاع الخاص بالأحساء، في ظل أزمة فيروس « كورونا » المستجد.

دعم القيادة

وأكد رئيس الغرفة عبداللطيف العرفج، أن قيادتنا الرشيدة - وفقها الله - سخرت كل الإمكانيات البشرية والصحية والمادية والتنظيمية لمواجهة هذا الوباء، ودرء توسع انتشاره، مشيرًا إلى مشاركته مع أصحاب القرار من المسؤولين في بعض الوزارات في عدة اجتماعات لمجلس الغرف؛ من أجل وضع بعض الحلول والمقترحات التي يمكن أن تساهم في معالجة بعض المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

أمن غذائي

ولفت رئيس المؤسسة العامة للري د. فؤاد مبارك، إلى أنه من أهم الدروس في هذه الأزمة، الأمن الغذائي، واستمرار سلاسل الإمداد الغذائية والتموينية، ما يؤكد ضرورة زيادة وتشجيع صغار المزارعين؛ للمشاركة في الاستثمار في الأمن الغذائي، خاصة في الخضراوات.

وأكد مدير الاتصال المؤسسي بغرفة الأحساء خالد القحطاني، أن هذه القهوة الرمضانية السنوية للإعلاميين، تم تخصيصها هذا العام لإبراز جهود شركاء الغرفة ومبادراتهم خلال جائحة كورونا المستجد.

لجان تنفيذية

فيما قدم المتحدث الرسمي، والمشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام في جامعة الملك فيصل د. عبدالعزيز الحليبي، عرضا عن أهم المبادرات والجهود الإعلامية التي قدمتها الجامعة في ظل جائحة كورونا، والتي انطلقت من تشكيل لجنة عليا برئاسة مدير الجامعة، ولجان تنفيذية لإدارة الأزمة، مؤكدًا أن استمرار العملية التعليمية كان من أهم الأولويات، استثمرت الجامعة خبرتها الممتدة 11 عامًا، وتعاملها مع أكثر من 150 ألف طالب وطالبة، من خلال امتلاكها بنية تحتية إلكترونية متكاملة قادرة على تجاوز هذه المرحلة بنجاح لاحتوائها جميع الأنظمة الإلكترونية.

مبادرات خدمية

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وأشار د. الحليبي إلى أنه تم تقديم أكثر من 160 ألف محاضرة مسجلة ومباشرة، وبمشاهدة طلابية تجاوزت مليوني مشاهدة، وناقشت الجامعة عن بعد 57 رسالة ماجستير ودكتوراه، وحققت اختبارات برامج التعليم عن بعد نسبة رضا بلغت 95 %.

وبين أن الجامعة قدمت عددًا من المبادرات الخدمية والمجتمعية شملت الرعاية الطبية الصحية، والرعاية البيطرية، وأكثر من 65 برنامجًا تدريبيًا لكافة فئات المجتمع، إلى جانب المشاريع والدراسات البحثية.

جهود الأمانة

من ناحيته، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمي باسم أمانة محافظة الأحساء خالد بووشل، جهود الأمانة، ومنها تشكيل لجان خاصة لمباشرة الإجراءات الاحترازية منذ بداية الجائحة، مضيفا إن الأمانة نفذت أكثر من 11 ألف جولة ميدانية للمنشآت؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية، و490 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى استلام 23 مدرسة من وزارة التعليم؛ لتكون مساكن مؤقتة للعمالة.

خدمات إلكترونية

واستعرض المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري هشام الثنيان، أبرز مبادرات المؤسسة، ومنها تقديم 25 خدمة إلكترونية، يمكن للمزارعين من خلالها التقديم عليها، من خلال منصة ري الإلكترونية، والمشاركة في الحملات الميدانية والتوعوية لمنع التجمعات في الاستراحات وقاعات المناسبات في واحة الأحساء.

وأشار الثنيان إلى استمرار أعمال ضخ المياه للمزارع في الواحة، والتي تقدر بأكثر من 19 مليون متر مكعب خلال الربع الأول من هذا العام.

تحدي الأزمة

وعرض مدير الاتصال المؤسسي بغرفة الأحساء خالد القحطاني، أهم مبادرات الغرفة خلال الأزمة، ومنها تنسيق وتنظيم وتغطية سلسلة لقاءات «تحدي الأزمة» الافتراضية.