شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات لتجسيد جهود أبطال الأمن والصحة والمؤذنين والان نبدء بالتفاصيل

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، يومي الخميس والجمعة، الرابع عشر والخامس عشر من شهر رمضان المبارك، عددا من المحاضرات الدعوية ضمن مبادرة «شكرًا»، التي تجسد جهود رجال الأمن وأبطال الصحة ومؤذني المساجد والدعاة إلى الله عز وجل.

اشتملت المحاضرات على عدد من الموضوعات منها: صفات المؤمنين المفلحين، وسمات رجل الأمن، والدعاء فضله وآدابه، وسمات الطبيب المسلم.

وبين مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة مدخلي، أن هذه المحاضرات تأتي استمرارًا لبيان فضل رجال الأمن الذين يسهرون لراحتنا وأمننا، وأبطال الصحة الذين يقدمون الغالي والنفيس لسلامتنا وصحة أبداننا، ومؤذني المساجد الذين يرفعون الأذان من بيوت الله خمس مرات في اليوم في ظل تعليق الحضور للمساجد والصلاة في منازلنا، والدعاة الذين لا يؤلون جهداً في بيان ما تقوم به المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا من جانبها الشرعي والإنساني.